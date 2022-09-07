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07.09.2022  09:42   Рита Парфенова

Чотири людини поранено внаслідок обстрілів Харківської області

За добу внаслідок ворожих обстрілів поранено чотирьох жителів Харківщини, серед яких 17-річний хлопець

скорая помощь

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.

Вчора внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення 2 людей - 45-річний чоловік та 17 річний хлопець.

У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих - легкий та середній.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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