Чотири людини поранено внаслідок обстрілів Харківської області

За добу внаслідок ворожих обстрілів поранено чотирьох жителів Харківщини, серед яких 17-річний хлопець
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів області. Є руйнування житлових будинків, господарських споруд, сталися пожежі.
Вчора внаслідок ракетного удару по смт Печеніги Чугуївського району отримали поранення 2 людей - 45-річний чоловік та 17 річний хлопець.
У Богодухівському районі поранення отримали 41-річна та 51-річна жінки. Стан постраждалих - легкий та середній.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари.
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