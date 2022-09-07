Загорілася автомийка, постраждали кафе, крамниці: про ракетні удари по Харкову розповіли в ХОВА

Цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 7 вересня, передає РЕДПОСТ.
За його словами, одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих.
Близько 4 години ранку 7 вересня військові рф здійснили ракетний удар по місту Зміїв Чугуївського району. Ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною трьох пожеж у Харкові та області за минулу добу.
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