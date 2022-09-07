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07.09.2022  08:58   Рита Парфенова

Загорілася автомийка, постраждали кафе, крамниці: про ракетні удари по Харкову розповіли в ХОВА

Цієї ночі росіяни завдали по Немишлянському району Харкова 2 ракетних удари.


Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 7 вересня, передає РЕДПОСТ.

За його словами, одна з ракет влучила у двоповерхову будівлю, загорілася автомийка, що була поруч, постраждали кафе, крамниці, автомобілі. Друга ракета влучила в землю. Попередньо – без постраждалих.

Близько 4 години ранку 7 вересня військові рф здійснили ракетний удар по місту Зміїв Чугуївського району. Ракета влучила в землю поблизу лікувальної установи. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, ворожі обстріли стали причиною трьох пожеж у Харкові та області за минулу добу.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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