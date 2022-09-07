07.09.2022 08:50 Рита Парфенова

Приватні підрозділи окупантів несуть великі втрати в Харківській області (відео)

Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими.

У зведенні відзначено, що приватні воєнні компанії, що діють на тимчасово захоплених територіях, зокрема, в населеному пункті Олександрівка Харківської області, зазнають суттєвих втрат. Окремі підрозділи нараховують понад 40 відсотків важкопораненими та вбитими. Тіла багатьох загиблих не ідентифікуються та рахуються як зниклі безвісті.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні тимчасово захоплених районів Харківської області, для чого здійснює обстріли військової та цивільної інфраструктури із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

На Харківському напрямку ворог завдав обстрілів у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали Слов’янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке.