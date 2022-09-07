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07.09.2022  08:28   Рита Парфенова

Харків на ранок 7 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною трьох пожеж у Харкові та області за минулу добу.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 вересня.

Загалом за добу з 6 по 7 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:
10 - на ліквідацію пожеж, у т.ч. 3 - спричинених військовими діями;
2 – аварійно-рятувальні роботи,
6 – для надання допомоги населенню та комунальникам,
9 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Також минулого дня верхолази ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій рашиськими ракетами будівлі Будинку друку, що у Немишлянському районі Харкова.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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