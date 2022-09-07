07.09.2022 08:02 Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: рятівники гасили пожежу на автомийці

Проти ночі 7 вересня від прильоту ворожої ракети до Харкова постраждало ще одне підприємсто у Немишлянському районі міста



t.me

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ. За його словами, одна з ракет поцілила на територію Немишлянського району.



«В половину первого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание», – написав він.

Мер відзначив, що рятівники перевіряють ще кілька місць ймовірніх прильотів. Інформації про постраждалих не надходило.



У прес-службі ДСНС уточнили, що ракета влучила в будівлю автомийки. Виклик на гасіння пожежі надійшов о 00:41. Рятувальники Немишлянського району виїздили на гасіння пожежі в будівлі автомийки, яка горіла на площі 50 кв.м. Вогонь загасили за годину.

Нагадаємо, 6 вересня близько 10:20 ракета окупантів потрапила в дах п'ятиповерхового будинку у Київському районі Харкова. В результаті повністю знищено три поверхи будівлі.