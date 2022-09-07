    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ракетний удар по Харкову: рятівники гасили пожежу на автомийці
07.09.2022  08:02   Рита Парфенова

Ракетний удар по Харкову: рятівники гасили пожежу на автомийці

Проти ночі 7 вересня від прильоту ворожої ракети до Харкова постраждало ще одне підприємсто у Немишлянському районі міста


t.me

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ. За його словами, одна з ракет поцілила на територію Немишлянського району.

«В половину первого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание», – написав він.

Мер відзначив, що рятівники перевіряють ще кілька місць ймовірніх прильотів. Інформації про постраждалих не надходило.

У прес-службі ДСНС уточнили, що ракета влучила в будівлю автомийки. Виклик на гасіння пожежі надійшов о 00:41. Рятувальники Немишлянського району виїздили на гасіння пожежі в будівлі автомийки, яка горіла на площі 50 кв.м. Вогонь загасили за годину.

Нагадаємо, 6 вересня близько 10:20 ракета окупантів потрапила в дах п'ятиповерхового будинку у Київському районі Харкова. В результаті повністю знищено три поверхи будівлі.

Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.09 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Зміїв ракетою С300 07.09 Надзвичайні події Вночі ракета прилетіла в готельний комплекс Харкова: фото руйнувань 07.09 Надзвичайні події Загорілася автомийка, постраждали кафе, крамниці: про ракетні удари по Харкову розповіли в ХОВА
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 