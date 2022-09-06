Наслідки ранкового обстрілу центральної частини Харкова (фото)

6 вересня близько 10:20 російські війська завдали удару по центру Харкова.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Ракета окупантів потрапила в дах п'ятиповерхового будинку у Київському районі. В результаті повністю знищено три поверхи.
Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
6 вересня проводиться День читання книжок. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
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