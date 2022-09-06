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06.09.2022  18:22   Василь Голосний

Наслідки ранкового обстрілу центральної частини Харкова (фото)

6 вересня близько 10:20 російські війська завдали удару по центру Харкова.

Наслідки ранкового обстрілу центральної частини Харкова
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Ракета окупантів потрапила в дах п'ятиповерхового будинку у Київському районі. В результаті повністю знищено три поверхи.

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Тэги:  агрессия россии, харьков
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