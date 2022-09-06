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06.09.2022  18:43   Дмитро Колонєй

Очное обучение будет только в школах, оборудованных укрытиями, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю проєкту «Децентралізація».


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова в інтерв’ю проєкту «Децентралізація»,  запроваджена дистанційна форма навчання є найбільш оптимальною та безпечною в умовах воєнного стану, однак залежно від безпекової ситуації навчальний процес може повернутися в офлайн-режим. На цей випадок у закладах середньої освіти міста наразі приводять до ладу захисні споруди та найпростіші укриття. 
 
«Сотрудники ГСЧС в августе завершили обследование зданий и территорий учебных заведений Харькова на соответствие их укрытий установленным требованиям. И там, где есть замечания, мы производим ремонт, обустраиваем укрытия всем необходимым», - розповів Ігор Терехов. 
 
Міський голова повідомив, що із 184 закладів загальної середньої освіти укриття є у 126-ти. Коли дозволить безпекова ситуація, навчання у форматі офлайн можна буде організувати лише у 101-ній школі Харкова.  
 
«Да, принимать учащихся на очное обучение смогут только школы, оборудованные укрытиями, соответствующими необходимым нормам. Поэтому учащиеся 83-х школ, не имеющих укрытий, будут перемещены в учреждения, которые такие укрытия имеют», - повідомив Ігор Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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