06.09.2022 18:43 Дмитро Колонєй

Очное обучение будет только в школах, оборудованных укрытиями, - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в інтерв’ю проєкту «Децентралізація».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , за словами Харківського міського голови Ігоря Терехова в інтерв’ю проєкту «Децентралізація», запроваджена дистанційна форма навчання є найбільш оптимальною та безпечною в умовах воєнного стану, однак залежно від безпекової ситуації навчальний процес може повернутися в офлайн-режим. На цей випадок у закладах середньої освіти міста наразі приводять до ладу захисні споруди та найпростіші укриття.

«Сотрудники ГСЧС в августе завершили обследование зданий и территорий учебных заведений Харькова на соответствие их укрытий установленным требованиям. И там, где есть замечания, мы производим ремонт, обустраиваем укрытия всем необходимым», - розповів Ігор Терехов.

Міський голова повідомив, що із 184 закладів загальної середньої освіти укриття є у 126-ти. Коли дозволить безпекова ситуація, навчання у форматі офлайн можна буде організувати лише у 101-ній школі Харкова.

«Да, принимать учащихся на очное обучение смогут только школы, оборудованные укрытиями, соответствующими необходимым нормам. Поэтому учащиеся 83-х школ, не имеющих укрытий, будут перемещены в учреждения, которые такие укрытия имеют», - повідомив Ігор Терехов.