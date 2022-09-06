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06.09.2022  19:19   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова провели відновлення зливової каналізації

Про це інформує КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Відновили зливову каналізацію комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства ведуть відновлювальні роботи у Київському та Немишлянському районах.  
 
Зокрема кломунальники 6 вересня 2022 року
  • ремонтували дощоприймальний колодязь по вул. Пушкінській ,
  • а на пр. Тракторобудівників – із застосуванням спецтехніки промивали колектори та поперечні підключення мережі зливової каналізації.

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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