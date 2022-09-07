07.09.2022 10:21 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли Зміїв ракетою С300

Військові рф не припиняють обстріли Харківської області.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Близько 00:30 7 вересня російська армія завдала одного ракетного удару по м. Зміїв. Ракета влучила у землю поблизу медичної установи.



За попередніми даними, удар був нанесений ракетою С-300, випущеною з території бєлгородської області рф.



За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Нагадаємо: вночі окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова: є руйнування цивільної інфраструктури.