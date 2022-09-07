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07.09.2022  10:21   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли Зміїв ракетою С300

Військові рф не припиняють обстріли Харківської області.

Новини Харкова: Зміїв обстріляли ракетою С300

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Близько 00:30 7 вересня російська армія завдала одного ракетного удару по м. Зміїв. Ракета влучила у землю поблизу медичної установи.

За попередніми даними, удар був нанесений ракетою С-300, випущеною з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо: вночі окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова: є руйнування цивільної інфраструктури.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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