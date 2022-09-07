Окупанти обстріляли Зміїв ракетою С300

Військові рф не припиняють обстріли Харківської області.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Близько 00:30 7 вересня російська армія завдала одного ракетного удару по м. Зміїв. Ракета влучила у землю поблизу медичної установи.
За попередніми даними, удар був нанесений ракетою С-300, випущеною з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо: вночі окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова: є руйнування цивільної інфраструктури.
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В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а з ранку й до самого вечора у Харкові буде зберігатися похмура погода. Без опадів.
Щорічно 7 вересня відзначається День військової розвідки України
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