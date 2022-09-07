07.09.2022 10:35 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 50 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 72 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 673 особи. Одужало 301 043 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 537 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 68 осіб (із них 50 - мешканці міста Харкова). Двое людей захворіли в Ізюмському, по одній - в Богодухівському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 6 вересня.