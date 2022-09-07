Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 50 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 72 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 673 особи. Одужало 301 043 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 537 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
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