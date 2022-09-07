07.09.2022 11:20 Віталій Хінєвіч
В Україні відбувається реєстрація на конференцію «Startup Campus»
Триває реєстрація на найбільшу конференцію для університетської стартап-спільноти.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОН України.
Повідомляється, що найбільша конференція для університетської стартап-спільноти відбудеться 21 вересня 2022 року.
У програмі заходу:
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самопрезентація найкращих студентських стартапів, яку модеруватиме Володимир Дантес;
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мотиваційні промови учасників, які змінюють Україну вже сьогодні;
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виступи підприємців із Кремнієвої Долини, які поділяться своїм досвідом.
Startup Campus проходить в межах ініціативи YEP «Підприємницький університет», що реалізується спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія. Бізнес, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України, Українським фондом стартапів, Genesis за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».
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