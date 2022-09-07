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07.09.2022  11:20   Віталій Хінєвіч

В Україні відбувається реєстрація на конференцію «Startup Campus»

Триває реєстрація на найбільшу конференцію для університетської стартап-спільноти.

Startup Campus
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що найбільша конференція для університетської стартап-спільноти відбудеться 21 вересня 2022 року.
 
У програмі заходу:
 
  • самопрезентація найкращих студентських стартапів, яку модеруватиме Володимир Дантес;
  • мотиваційні промови учасників, які змінюють Україну вже сьогодні;
  • виступи підприємців із Кремнієвої Долини, які поділяться своїм досвідом.
Реєстрація доступна за посиланням.
 
Startup Campus проходить в межах ініціативи YEP «Підприємницький університет», що реалізується спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія. Бізнес, Міністерством освіти і науки України, Міністерством молоді та спорту України, Українським фондом стартапів, Genesis за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».
 
Нагадаємо, в Україні доступні електронні підручники для освітнього процесу.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  startup campus
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