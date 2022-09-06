Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 42 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 78 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 601 особи. Одужало 301 009 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 499 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.
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Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
6 вересня проводиться День читання книжок. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
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