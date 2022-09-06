06.09.2022 11:36 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 42 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 78 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 601 особи. Одужало 301 009 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 499 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 48 осіб (із них 42 - мешканці міста Харкова). 10 людей захворіли в Богодухівському, 8 – у Чугуївському, 8 – у Лозівському, 2 – у Красноградському, 2 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 5 вересня.