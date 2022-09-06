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06.09.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про наслідки ракетних ударів

Два ворожі снаряди потрапили до центральної частини міста.

Ігор Терехов
 
Про це в ефірі національного телемарафону розповів Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ.
 
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що два будинки у Київському районі постраждали внаслідок ранкових обстрілів Харкова. Два снаряди потрапили у центральну частину району. Сильно зруйновано один житловий будинок. На місці події працюють рятувальники.  
 
Крім того, вночі російський агресор завдав двох ракетних ударів по Індустріальному району, внаслідок яких загинула жінка.
 
«Ми говоримо про людей, які постраждали, втратили житло. Сьогоднішні нічні та ранкові обстріли зруйнували житловий фонд. Внаслідок одного з сьогоднішніх обстрілів три під'їзди фактично повністю знищено. Щодня ми маємо глобальні руйнування», - повідомив міський голова.
 
Зазначимо, що з-під руїн житлового будинку в центрі міста вже врятували трьох людей - двох жінок і чоловіка.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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