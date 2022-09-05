05.09.2022 11:59 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 38 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 54 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 523 особи. Одужало 300 979 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 454 особи. За минулу добу від коронавірусу ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 45 осіб (із них 38 - мешканці міста Харкова). 8 осіб захворіли у Богодухівському, 1 - у Красноградському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 4 вересня.