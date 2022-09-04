04.09.2022 11:29 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 57 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 469 осіб. Одужало 300 940 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 439 осіб. За минулу добу від коронавірусу ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 32 осіб (із них 29 - мешканці міста Харкова). 18 осіб захворіли у Богодухівському, 4 - у Красноградському, 3 - у Чугуєвському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 3 вересня.