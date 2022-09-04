    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 вересня
04.09.2022  11:29   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 57 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 469 осіб. Одужало 300 940 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 439 осіб. За минулу добу від коронавірусу ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 32 осіб (із них 29 - мешканці міста Харкова). 18 осіб захворіли у Богодухівському, 4 - у Красноградському, 3 - у Чугуєвському районах області.
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 3 вересня.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.09 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 вересня 02.09 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 вересня 01.09 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 вересня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 