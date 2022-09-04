Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 57 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 469 осіб. Одужало 300 940 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 439 осіб. За минулу добу від коронавірусу ніхто не помер.
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Поспішати з ухваленням важливих рішень не варто. Сьогодні емоції переважуватимуть логіку, тож ймовірність помилитися дуже велика.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
У першу неділю вересня в Україні відзначають День підприємця.
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