03.09.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 28 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 вересня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 70 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 412 осіб. Одужало 300 904 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 418 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 вересня.