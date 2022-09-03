Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 28 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 70 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 412 осіб. Одужало 300 904 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 418 осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 вересня.
Комментариев: 0
День вдалий для творчості. Уникайте тих, хто любить повчати та керувати, а заразом і самі уникайте повчальних ноток у своєму голосі.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю. Самотність називають хворобою 21 століття. І від неї останнім часом страждає все більше людей.
влажность:
давление:
ветер: