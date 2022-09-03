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03.09.2022  12:15   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 28 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 вересня

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 70 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 412 осіб. Одужало 300 904 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 418 осіб. 

Харків коронавірус

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 2 вересня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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