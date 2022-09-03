03.09.2022 12:45 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 3 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 2 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 80 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Рава-Руська» - 15 л/а, 2 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 40 л/а, 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» - 20 л/а, 0 автобуси, 15 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 42 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

«Тиса» - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Косино» - 11 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години).

Румунія:

«Порубне» - 60 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.