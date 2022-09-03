Ситуація з виїздом із України 3 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 2 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Комментариев: 0
День вдалий для творчості. Уникайте тих, хто любить повчати та керувати, а заразом і самі уникайте повчальних ноток у своєму голосі.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю. Самотність називають хворобою 21 століття. І від неї останнім часом страждає все більше людей.
влажность:
давление:
ветер: