02.09.2022 11:16 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 342 осіб. Одужало 300 876 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 376 осіб. За добу від коронавірусу ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 20 осіб (із них 16 - мешканці міста Харкова). П’ять осіб особи захворіли у Лозівському, 2 - у Чугуєвському, 1 - в Богодухівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 вересня.