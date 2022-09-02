Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 342 осіб. Одужало 300 876 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 376 осіб. За добу від коронавірусу ніхто не помер.
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Якщо хочете досягти успіху, намагайтеся поменше скромничати. Сьогодні краще трохи похвалитися, ніж замовчати про свої досягнення!
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