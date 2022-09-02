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02.09.2022  11:16   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 342 осіб. Одужало 300 876 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 376 осіб. За добу від коронавірусу ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 20 осіб (із них 16 - мешканці міста Харкова). П’ять осіб особи захворіли у Лозівському, 2 - у Чугуєвському, 1 - в Богодухівському  районах області.
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 1 вересня.
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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