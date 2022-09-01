Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 25 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 314 осіб. Одужало 300 864 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 360 осіб.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 31 серпня.
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Пам'ятайте: будь-які плани можуть піти шкереберть з вини непередбачених обставин. Головне – утриматися від конфліктів і бути готовим до несподіванок та змін настрою.
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