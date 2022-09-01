01.09.2022 12:15 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 1 вересня



Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 25 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 314 осіб. Одужало 300 864 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 360 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 31 серпня.