01.09.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

«Інтенсивність обстрілів Харкова зросла» - Ігор Терехов

У Харкові немає районів, які були б цілком безпечними.

Про це заявив Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону. Передає РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що за останній тиждень інтенсивність обстрілу Харкова зросла.

«Я звернувся до харків'ян, щоб вони дотримувалися максимальної обережності. По можливості не виходили з дому. Тому що здебільшого гинуть люди тоді, коли вони знаходяться на відкритому просторі», – зазначив Ігор Терехов.

Також Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдають значних руйнувань міській інфраструктурі.

«Колосальні руйнування ми маємо на сьогодні. І щодня все нові та нові руйнування. Російський агресор з ненавистю бомбардує місто Харків», - зазначив Ігор Терехов.

За словами Харківського міського голови, близько 150 тисяч харків'ян залишилися без житла. Також від рук окупантів постраждали 110 шкіл у місті, 104 дитячі садки та 53 лікувальні заклади.

«Російський агресор цілеспрямовано знищує інфраструктуру. Трансформаторні підстанції, котельні трубопроводи, водогони. Окупанти роблять так, щоб люди не могли нормально жити», - повідомив Ігор Терехов.