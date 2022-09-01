01.09.2022 11:55 Віталій Хінєвіч
«Інтенсивність обстрілів Харкова зросла» - Ігор Терехов
У Харкові немає районів, які були б цілком безпечними.
Про це заявив Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону. Передає РЕДПОСТ
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Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що за останній тиждень інтенсивність обстрілу Харкова зросла.
«Я звернувся до харків'ян, щоб вони дотримувалися максимальної обережності. По можливості не виходили з дому. Тому що здебільшого гинуть люди тоді, коли вони знаходяться на відкритому просторі», – зазначив Ігор Терехов.
Також Ігор Терехов повідомив, що окупанти завдають значних руйнувань міській інфраструктурі.
«Колосальні руйнування ми маємо на сьогодні. І щодня все нові та нові руйнування. Російський агресор з ненавистю бомбардує місто Харків», - зазначив Ігор Терехов.
За словами Харківського міського голови, близько 150 тисяч харків'ян залишилися без житла. Також від рук окупантів постраждали 110 шкіл у місті, 104 дитячі садки та 53 лікувальні заклади.
«Російський агресор цілеспрямовано знищує інфраструктуру. Трансформаторні підстанції, котельні трубопроводи, водогони. Окупанти роблять так, щоб люди не могли нормально жити», - повідомив Ігор Терехов.
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