31.08.2022 12:10 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 289 осіб. Одужало 300 860 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 339 осіб. За добу від коронавірусу ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 18 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Вісім осіб особи захворіло у Лозівському, 2 - у Красноградському, 1 - у Чугуєвському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 серпня.