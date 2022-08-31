Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 31 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 18 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 29 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 289 осіб. Одужало 300 860 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 339 осіб. За добу від коронавірусу ніхто не помер.
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Темою дня стануть гроші та все, що з ними пов'язано. Будь-які ігри із фінансами сьогодні не вітаються. Навіть похід до магазину може обернутися непередбачуваними витратами.
Небо, ясне у Харкові вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Без опадів.
З легкої подачі блогерів-«нумерологів», які побачили в числі 3108 англійське слово «Blog», сьогодні відзначається День блогу.
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