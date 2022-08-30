Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 260 осіб. Одужало 300 842 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 348 осіб. За добу від коронавірусу ніхто не помер.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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