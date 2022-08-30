30.08.2022 12:01 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 серпня

Минулої доби офіційно зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 28 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 308 260 осіб. Одужало 300 842 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 348 осіб. За добу від коронавірусу ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 26 осіб (з них 22 - мешканці міста Харкова). Дві особи захворіло в Богодухівському районі області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 29 серпня.