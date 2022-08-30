30.08.2022 11:40 Віталій Хінєвіч
Стало відомо, які спеціальності мають попит серед абітурієнтів в Україні
Абітурієнти подали близько 1 мільйона електронних заяв.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
Повідомляється, що станом на сьогодні, 29 серпня 2022 року, українські вступники подали понад 1 млн електронних заяв для здобуття фахової передвищої та вищої освіти:
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на основі базової середньої освіти подано більше 144 тис. електронних заяв;
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на основі повної загальної середньої освіти – близько 662 тис. заяв;
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на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста – понад 95 тис. заяв;
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для вступу до магістратури подано більше 138 тис. заяв.
Серед спеціальностей, які мають попит у абітурієнтів, названі такі напрямки:
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081 «Право»;
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122 «Комп'ютерні науки»;
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035 «Філологія»;
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053 «Психологія»;
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073 «Менеджмент»;
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121 «Інженерія програмного забезпечення».
Нагадаємо, в Україні продовжує роботу вступна кампанія до закладів профосвіти.
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