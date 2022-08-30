30.08.2022 11:40 Віталій Хінєвіч

Стало відомо, які спеціальності мають попит серед абітурієнтів в Україні

Абітурієнти подали близько 1 мільйона електронних заяв.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

Повідомляється, що станом на сьогодні, 29 серпня 2022 року, українські вступники подали понад 1 млн електронних заяв для здобуття фахової передвищої та вищої освіти:

на основі базової середньої освіти подано більше 144 тис. електронних заяв;

на основі повної загальної середньої освіти – близько 662 тис. заяв;

на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста – понад 95 тис. заяв;

для вступу до магістратури подано більше 138 тис. заяв.

Серед спеціальностей, які мають попит у абітурієнтів, названі такі напрямки:

081 «Право»;

122 «Комп'ютерні науки»;

035 «Філологія»;

053 «Психологія»;

073 «Менеджмент»;

121 «Інженерія програмного забезпечення».

Нагадаємо, в Україні продовжує роботу вступна кампанія до закладів профосвіти.