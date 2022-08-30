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30.08.2022  11:40   Віталій Хінєвіч

Стало відомо, які спеціальності мають попит серед абітурієнтів в Україні

Абітурієнти подали близько 1 мільйона електронних заяв.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.
 
Повідомляється, що станом на сьогодні, 29 серпня 2022 року, українські вступники подали понад 1 млн електронних заяв для здобуття фахової передвищої та вищої освіти:
 
  • на основі базової середньої освіти подано більше 144 тис. електронних заяв; 
  • на основі повної загальної середньої освіти – близько 662 тис. заяв;
  • на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста – понад 95 тис. заяв;
  • для вступу до магістратури подано більше 138 тис. заяв.
Серед спеціальностей, які мають попит у абітурієнтів, названі такі напрямки:
 
  • 081 «Право»;  
  • 122 «Комп'ютерні науки»;
  • 035 «Філологія»;
  • 053 «Психологія»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Нагадаємо, в Україні продовжує роботу вступна кампанія до закладів профосвіти.

Источник:   Сергій Шкарлет
 Тэги:  образование
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