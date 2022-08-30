30.08.2022 11:15 Віталій Хінєвіч

Фахівці надають допомогу евакуйованим людям у Харківській області

Харківські рятувальники та психологи надають необхідну допомогу евакуйованим громадянам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 29 серпня у Харківській області рятувальники та психологи ДСНС надали допомогу вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій області. Всього 794 українця, у тому числі 212 дітей, вдалося евакуювати із тимчасово підконтрольних агресорові громад.

Наразі громадяни перебувають у безпечному місці, отримавши всю необхідну допомогу.

«Під час евакуації рятувальники допомагали людям, особливо похилого віку та тим, хто мав вади у пересуванні, потрапити в автобуси та завантажити туди своє майно. Психологи ДСНС надавали співвітчизникам, які щойно вирвались з лап “руського міра”, необхідну психологічну допомогу, працювали з дітьми, аби відволікти їх від жахіття війни. Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!»,-зазаначили у ДСНС.