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30.08.2022  11:15   Віталій Хінєвіч

Фахівці надають допомогу евакуйованим людям у Харківській області

Харківські рятувальники та психологи надають необхідну допомогу евакуйованим громадянам.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 29 серпня у Харківській області рятувальники та психологи ДСНС надали допомогу вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій області. Всього 794 українця, у тому числі 212 дітей, вдалося евакуювати із тимчасово підконтрольних агресорові громад.
 
Наразі громадяни перебувають у безпечному місці, отримавши всю необхідну допомогу.
 
 «Під час евакуації рятувальники допомагали людям, особливо похилого віку та тим, хто мав вади у пересуванні, потрапити в автобуси та завантажити туди своє майно. Психологи ДСНС надавали співвітчизникам, які щойно вирвались з лап “руського міра”, необхідну психологічну допомогу, працювали з дітьми, аби відволікти їх від жахіття війни. Ми вистоїмо. Віримо, що вкотре відвоюємо своє право! Все буде Україна!»,-зазаначили у ДСНС.
 
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова близько 10-ї ранку 30 серпня.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков
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