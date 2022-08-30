30.08.2022 11:02 Рита Парфенова

У Харкові - вісім "прильотів": куди поцілили снаряди

Російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова близько 10-ї ранку 30 серпня.



РЕДПОСТ

Інформацію про обстріл Харкова повідомив мер Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



За його Терехова, обстріляно досить великий квадрат у центрі міста.



«Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах», – написав він у своєму телеграм-каналі.



Трохи згодом міський голова розказав, які об’єкти «демілітаризовано» у Харкові. Попереднью, снаряди вцілили у житловий будинок та дитячий садок.



«Поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города.», – повідомив Терехов.



Нагадаємо, під час ранкового прильоту до Харкова загинули п’ятеро людей, ще сімох поранено.