У Харкові - вісім "прильотів": куди поцілили снаряди

Російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова близько 10-ї ранку 30 серпня.
Інформацію про обстріл Харкова повідомив мер Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За його Терехова, обстріляно досить великий квадрат у центрі міста.
«Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах», – написав він у своєму телеграм-каналі.
Трохи згодом міський голова розказав, які об’єкти «демілітаризовано» у Харкові. Попереднью, снаряди вцілили у житловий будинок та дитячий садок.
«Поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города.», – повідомив Терехов.
Нагадаємо, під час ранкового прильоту до Харкова загинули п’ятеро людей, ще сімох поранено.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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