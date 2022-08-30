    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові - вісім "прильотів": куди поцілили снаряди
30.08.2022  11:02   Рита Парфенова

У Харкові - вісім "прильотів": куди поцілили снаряди

Російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова близько 10-ї ранку 30 серпня.


РЕДПОСТ

Інформацію про обстріл Харкова повідомив мер Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За його Терехова, обстріляно досить великий квадрат у центрі міста.

«Артиллерийский обстрел центральной части города. Предварительно восемь прилетов. Довольно большой квадрат. Пока знаем о пожаре в одном из любимейших мест отдыха харьковчан. Прилетело и к еще одному месту отдыха - выбиты окна в окрестных домах», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом міський голова розказав, які об’єкти «демілітаризовано» у Харкові. Попереднью, снаряди вцілили у житловий будинок та дитячий садок.

«Поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений. Все в центре города.», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, під час ранкового прильоту до Харкова загинули п’ятеро людей, ще сімох поранено.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.08 Надзвичайні події Обстріл Харкова: загинуло п’ятеро людей 30.08 Надзвичайні події Обстріл у Харкові: є постраждалі 30.08 Надзвичайні події Тіла двох жінок, загинувших під час обстрілу, знайшли у Богодуховському районі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 