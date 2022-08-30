Обстріл Харкова: загинуло п’ятеро людей

Під час ранкового прильоту до Харкова загинули п’ятеро людей, ще сімох поранено.
Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Уточненная информация по пострадавшим на данную минуту. 5 погибших и 7 раненых», - повідомив він.
За словами Терехова, обстріл йшов по центру Харкова. Був приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів.
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова близько 10-ї ранку 30 серпня.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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