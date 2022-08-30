30.08.2022 10:48 Рита Парфенова

Обстріл Харкова: загинуло п’ятеро людей

Під час ранкового прильоту до Харкова загинули п’ятеро людей, ще сімох поранено.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



«Уточненная информация по пострадавшим на данную минуту. 5 погибших и 7 раненых», - повідомив він.

За словами Терехова, обстріл йшов по центру Харкова. Був приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів.



Нагадаємо, російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова близько 10-ї ранку 30 серпня.