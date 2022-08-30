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30.08.2022  10:48   Рита Парфенова

Обстріл Харкова: загинуло п’ятеро людей

Під час ранкового прильоту до Харкова загинули п’ятеро людей, ще сімох поранено.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Уточненная информация по пострадавшим на данную минуту.  5 погибших и 7 раненых», - повідомив він.

За словами Терехова, обстріл йшов по центру Харкова. Був приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли центральні райони Харкова близько 10-ї ранку 30 серпня.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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