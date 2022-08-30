    
Главная Новини Харкова Медицина Чим дихає Харків: фахівці перевірили стан повітря
30.08.2022  10:36   Рита Парфенова

Чим дихає Харків: фахівці перевірили стан повітря

Оприлюднено дані моніторингу атмосферного повітря у місті Харкові на 39 серпня 2022 року.

анализ воздуха

Яким повітрям під час безперервних обстрілів дихає Харків, повідомили у державній установі «Харківський ОЦКПГ МОЗ України», передає РЕДПОСТ.

За інформацією фахівців, у Харкові є дві контрольні точки, з яких здійснюється забір проб для моніторингу стану атмосферного повітря для визначення фонових концентрацій хімічних речовин (сірчистий ангідрид, аміак, формальдегід, водень хлористий, хлор, фенол).

За період з 23 по 29 серпня 2022 року досліджено 240 проб атмосферного повітря. Встановлено, що всі вони відповідали встановленим нормам щодо вмісту зазначених речовин.

Нагадаємо, наскільки небезпечний радіаційний фон у місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  воздух, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.08 Медицина Чим дихає Харків: фахівці перевірили стан повітря 16.08 Медицина Повітря у Харкові перевірили фахівці: результати 19.07 Суспільство Стан атмосферного повітря перевірили у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 