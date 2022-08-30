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30.08.2022  10:21   Рита Парфенова

Обстріл у Харкові: є постраждалі

Близько десятої години ранку 30 серпня військві рф обстріляли Харків.


РЕДПОСТ

Було чуто приблизно 8 вибухів, передає РЕДПОСТ з посиланням на місцеві паблики.

«На жаль, після ударів росіянами по Харкову є постраждалі. Усі служби працюють», - написала радник Голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталя Попова.

Нагадаємо, цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано.

 

Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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