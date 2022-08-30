Обстріл у Харкові: є постраждалі

Близько десятої години ранку 30 серпня військві рф обстріляли Харків.
Було чуто приблизно 8 вибухів, передає РЕДПОСТ з посиланням на місцеві паблики.
«На жаль, після ударів росіянами по Харкову є постраждалі. Усі служби працюють», - написала радник Голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталя Попова.
Нагадаємо, цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано.
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Хороший день для того, щоб присвятити його зайняттю своїми поточними справами. Сьогодні легше буде концентруватися на головному, не відволікаючись на другорядне.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.
30 серпня оголошено Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень.
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