Яйця, хліб і макарони: як змінилися ціни

Деякі сорти хліба у супермаркетах України в серпні подешевшали, також знизилася вартість макаронів, а ось яйця навпаки подорожчали.
Про це повідомляє “Хвиля” з посиланням на дані моніторингу цін від порталу “Мінфін”, передає РЕДПОСТ.
Так, у серпні порівняно з липнем знизилася ціна батона “Рум’янець” вагою 450 грам – з 21,35 грн. до 19,90 грн. Хліб “Дніпровський пшеничний” залишився без змін – 10,40 грн. за батон вагою 500 грам, а ось батон нарізний став дорожчим – ціна зросла з 24,96 грн. до 25,40 грн.
Вартість макаронів за місяць трохи знизилася – з 29,44 грн./кг до 28,44 грн./кг. У той же час яйця курячі стали дорожчими. Десяток яєць “Квочка” додав у ціні з 28,93 грн. до 33,86 грн., а яєць “Ясенсвіт” – з 29,02 грн. до 34,65 грн.
Нагадаємо, наскільки сильно вплине інфляція на подорожчання продуктів, озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної Ради Денис Марчук.
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