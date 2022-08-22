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22.08.2022  17:39   Дмитрий Колоней

Наскільки сильно вплине інфляція на подорожчання продуктів: прогноз експерта

Свою думку озвучив заступник голови Всеукраїнської аграрної Ради Денис Марчук у телеефірі.


Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на заступника голови Всеукраїнської аграрної Ради Дениса Марчука, "Зараз серпень, сезон збирання овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через зростання пропозиції. Картопля, огірки томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор триватиме до жовтня місяця. Враховуючи, що певна кількість українців виїхала за кордон, це також сприяло зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання овочів, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% усіх груп", – зазначив Марчук під час виступу.
 
Заступник голови ВАР нагадав, що населення України витрачає більше половини свого доходу на продукти харчування.
Источник:   Аgrotrend
 Тэги:  цена, продукты, украина
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