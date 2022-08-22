22.08.2022 17:51 Дмитро Колонєй

Загроза ракетних ударів та провокацій: військова розвідка попереджає мешканців Украиїни

Головне управління розвідки Міноборони України закликає українців бути особливо обережними 24 серпня 2022 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, за словами представника управління Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону, є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні.

Він відмітив,що купанти "справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День незалежності буде атаковано. Україна до цього готова".

Андрій Юсов наголовсив, що у страни-агресора "залишається ще велика кількість ракет – нехай і не високоточних – це правда, біди вони можуть народити ще багато. Це не зламає ані дух, ані волю до спротиву... і хід війни. Але повітряна тривога – це серйозний сигнал, всі на нього мають зважати. Особливо 23 та 24 серпня – це не просто слова, треба бути особливо обережними".