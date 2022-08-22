22.08.2022 18:05 Віталій Хінєвіч

На тимчасово окупованій території Харківської області зросла ціна на дрова

Напередодні опалювального сезону на Борівщині спостерігається високий попит на дрова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську сільську раду.

Повідомляється, що на тимчасово окупованій території Харківської області збільшився попит на дрова. Мешканці населених пунктів не мають впевненості в тому, що окупаційна влада здатна підготувати громаду до опалювального сезону.

«Ситуація ускладнюється тим, що через присутність російських військових на території громади та небезпеку мінувань, збирати дрова в лісі та посадках дуже небезпечно. Як наслідок, швидко зростають ціни на тверде паливо. За машину дров в окупованій Боровій просять 8-10 тис. гривень. Для порівняння, раніше була ціна 4-6 тис.грн», - зазначили у Борівській сільській раді.