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22.08.2022  18:38   

Відкриються віртуальні виставки, присвячені Харкову та Україні

Експозиції приурочені до Дня міста Харкова та Дня Незалежності України.

Відкриються віртуальні виставки, присвячені Харкову та Україні 23 та 24 серпня
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Міськраду, 23 серпня 2022 року на платформі «Youtube» презентують лекцію та виставку-огляд, на яких можна буде дізнатися цікаві факти про Харків та побачити твори художників, присвячені місту. Ознайомитися з виставкою можна буде за посиланням
 
Відкриються віртуальні виставки, присвячені Харкову та Україні 23 та 24 серпня
 
24 серпня 2022 року відкриється віртуальна виставка мистецтва до Дня Незалежності України, на якій представлять твори художників із різних країн. У рамках заходу українці зможуть дізнатися більше цікавих фактів про рідну країну. Ознайомитися з виставкою можна буде за посиланням.
Обидва онлайн-заходи підготували та проведуть методист бібліотеки, автор проекту «Ukraine asks for help!» Ніка Хворостенко.
 
Тэги:  выставка, харькрв, украина
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