22.08.2022 19:19 Дмитро Колонєй

Нове про пенсії: що необхідно знати про інновації

Минулого тижня у Мінсоцполітики анонсували реформу пенсійної системи.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП в Україні, станом на 1 липня 2022 року кількість пенсіонерів в Україні становила 10 775 414 осіб. Тобто тема иноваційних тенденцій у області пенсійного забезпечення єактульноюдлякожної четвертої людини.

Реформа солідарної пенсійної системи

За словами міністра соціальної політики України Оксани Жолнович, вже готовий законопроєкт щодо можливості самостійно сплатити за себе страховий внесок.

Як пояснила міністр, раніше страховий внесок міг сплатити роботодавець, а в окремих випадках можна було докупити страховий стаж «заднім числом», коли людина досягала пенсійного віку, але їй не вистачало стажу. Новий документ суттєво спрощує та цифровізує процедуру. Сплатити страховий внесок за себе можна буде просто через особистий пенсійний кабінет чи інші цифрові інструменти.

На які категорії розраховані нововодення

Перша – громадяни, які сьогодні живуть за кордоном. Вони там працюють, отримують якісь прибутки, а в Україні зберігають своє робоче місце, перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати. Тобто роботодавець наразі не робить відрахування страхового внеску за цього працівника, проте людина матиме можливість заплатити самостійно страхові внески, щоб її страховий стаж не загубився. Друга категорія – це безробітні передпенсійного віку. Їм і раніше було важко працевлаштуватися, але за нинішніх умов ситуація ускладнилася ще більше. Законопроєкт дає можливість їм самим чи їхнім рідним сплатити страхові внески для того, щоб вони змогли вчасно вийти на пенсію. Третя категорія – меценати. Законопроєкт пропонує людям, які готові підтримати пенсіонерів з невеликими пенсіями, адресно перерахувати кошти на збільшення пенсії конкретному пенсіонеру.

Новий розрахунок

На час воєнного стану в Україні правила розрахунку пенсій буде змінено. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

До Закону «Про загальнообов'язкове державне страхування» буде внесено зміни, згідно з якими зарплату, занижену під час війни, можна не враховувати у розрахунку пенсій.

Нагадаємо, що через повномасштабне вторгнення Росії ринок праці пережив шок: зарплати знизилися, багато українців втратили роботу. Враховуючи, що для розрахунку пенсій використовується формула середньої зарплати за три роки, пенсійні виплати могли бути значно нижчими, ніж ті, що планувалися, але цю помилку виправлять.

При цьому страховий стаж під час воєнного стану продовжуватиме враховуватись.

Субсидії через ПФУ

Про те, що нині розробляється механізм виплати субсидій через Пенсійний фонд, минулого тижня розповіла Оксана Жолнович. За її словами, на Мінсоцполітики чекає приблизно така ж кількість субсидіантів, як і минулого року, - близько 2,6 млн осіб.

– Можливо, їх буде трохи більше, – зазначила міністр. - Гроші на виплату та збільшення субсидій закладені у бюджеті, тому вони виплачуватимуться у повному обсязі. Наразі ми опрацьовуємо механізми їхньої централізованої виплати, у тому числі через Пенсійний фонд. Щоб у такий спосіб кожен незахищений зміг пережити цю зиму.

Достроковий вихід на пенсію - хто маєправо і за яких умов

звільнення з ініціативи роботодавця або уповноваженого органу у зв'язку із скороченням штату працівників, у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією чи банкрутством підприємства;

якщо працівникові станом на день звільнення залишилося менше півтора року до досягнення пенсійного віку (60 років);

якщо людина зареєстрована у Державній службі зайнятості України, але там для неї немає відповыдної роботи;

якщо страховий стаж становить 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

батьки тяжко хворих дітей;

учасники бойових дій (зокрема ветерани російсько-української війни);

залізничники.

Пенсії з втрати годувальника - діючі програми

традиційні виплати пенсії у разі втрати годувальника; програма пенсій у разі втрати годувальника для сімей загиблих військовослужбовців (7800 грн – на кожного з батьків та подружжя; 6100 грн – на кожну дитину); пенсії за втратою годувальника для родичів людей, що зникли безвісти.

Сім'ї зниклих безвісти отримують право на пенсію через місяць із дня внесення поліцією інформації про зникнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Заяву слід подавати особисто з необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України або через портал електронних послуг ПФУ, прикріпивши до заяви скановані копії оригіналів документів.

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу. Дітям дана пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Надбавки за вік

Пенсіонерам віком від 80 років з 1 квітня 2020 року встановлено доплату до пенсії у розмірі 500 гривень. Внаслідок весняної індексації та перерахунку у 2022 році ця доплата зросла до 579 гривень. Пенсіонерам віком 75 років та старше вікову доплату у розмірі 400 грн почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації українці віком 75+ почали отримувати доплату 456 гривень. Пенсіонери від 70 до 75 років мають розпочати отримувати доплати у розмірі 300 грн з жовтня 2022 року. Це підвищення торкнеться 1,7 млн. пенсіонерів.

Базовий пенсійний дохід

У Мінсоцполітики не втомлюються нагадувати, що страхові внески вже ніколи не будуть достатнім джерелом фінансування повноцінної роботи системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, тому без базового пенсійного доходу не обійтися.

Протестованими елементами такого базового доходу в міністерстві вважають «вікову лінійку» доплат до пенсії, про яку йшлося вище. Наступні кроки – базові гарантії для людей віком 70+, потім – 65+ та закріплення базового пенсійного доходу на рівні законодавства.

Впровадження базового пенсійного доходу планують завершити наступного року.