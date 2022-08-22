Ворог зосереджувати зусилля на утриманні захоплених районів Харківщини (відео)

22.08.2022 19:59 Дмитрий Колоней

Оперативна інформація станом на вечір 22 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, вживає заходів з комплектування та поповнення втрат особового складу та військової техніки.

На Харківському напрямку противник підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Базаліївка, Слобожанське, Дуванка, Перемога, Великі Проходи, Руська Лозова, Леб’яже, Мосьпанове, Гусарівка, Руські Тишки. Завдав авіаційних ударів неподалік Старого Салтова, Верхнього Салтова, Питомника, Мосьпанового та Гусарівки.

З метою ведення повітряної розвідки окупанти активно задіюють БпЛА.