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22.08.2022  20:23   Дмитро Колонєй

Виїхати за кордон під час війни: хто з чоловіків тепер зможе це зробити

Відповідне рішення прийняв Кабмін України

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Ifnews,  Кабмiн дозволив представникам українського бiзнесу виїжджати за кордон. Вiдповiдне рiшення увалив Кабiмiн. Про це заявила перша вiцепрем'єрка, мiнiстерка економiки  Юлiя Свириденко..
 
Виїхати за кордон зможуть тi представники українського бiзнесу, якi офiцiйно виплачують зарплату, не мають заборгованостi з податкiв та зборiв перед бюджетом.
 
Термiн, на який можна буде залишити Україну, становить до 7 днiв включно. Щоб виїхати за кордон, потрiбно подати заявку на порталi «Дiя».
 
Источник:   Ifnews
 Тэги:  выезд за границу, агрессия россии, украина, бизнес
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