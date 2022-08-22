22.08.2022 20:44 Евгений Клочко

«Український кінофронт» із Харкова. Діячі української культури роблять свій внесок у боротьбу з окупантом

Відомий кінознавець і автор телепрограм із Харкова Ігор Жуков розпочав акцію «Український кінофронт» і створив проєкт «Кіно, яке не подивляться орки».

«Коли йде війна, нашу країну і наше місто нещадно бомблять, і весь цивілізований світ запровадив санкції проти країни-агресорки, а світова кіно-теле-індустрія відмовилася в росії показувати фільми, серіали тощо, російський онлайн-кінотеатр «Амедиатека», який співпрацював із HBO, після тривалого з початку війни мовчання тепер активно показує нові серіали, фільми виробництва HBO - Warner Bros. Discovery з дубльованим російськомовним перекладом, серед яких нові серії суперпопулярних «Світу Дикого Заходу», «Індустрії» та інших, і збирається 22 серпня провести прем'єру в росії разом з усім світом найочікуванішого серіалу «Дім Драконів» - продовження «Гри престолів», широко рекламуючи це. До речі, в Україні прем'єри від HBO Max не заплановано…» – говорить Ігор Жуков.

Щоб зупинити показ і привернути увагу світової та вітчизняної спільноти, український кінодіяч звернувся до правовласників і виробників кіно-теле-продукту, який показують в росії, та до тих компаній, хто пішов з ринку РФ, Netflix, Disney, Universal, Sony, Paramount тощо, а також до світових кумирів екрану, які невтомно підтримують Україну, Арнольда Шварценеггера, Міли Йовович, Ештона Качера, Бенедікта Камбербетча, Мадонни, Леонардо ДіКапріо, Роберта Де Ниро, Хью Джекмана, Дженніфер Лопез, Орландо Блума, Майкла Дугласа та інших. За підтримкою Ігор Жуков звернувся до Міністерства культури України та Офісу Президента.

За подіями навколо цього слідкуватимемо проєкт «Кіно, яке не подивляться орки» на сторінках у фейсбуці та в телеграм-каналі (а незабаром і у телеформаті тощо).

Ігор Жуков розповідає: «Проєкт «Кіно, яке не подивляться орки» створювався, насамперед, про кіно, яке подивимося ми з усім цивілізованим світом, про те щоб показати української громадськості, що важливі і культурні санкції проти країни-агресорки. І вони діють – без світового продукту, який відмовилися в росії показувати провідні кіно-теле-компанії, зазнають втрат у сотні мільйони доларів і перебувають на межі закриття російські кінотеатри та вся їхня кіношна, телевізійна та онлайн-відео індустрія.

Від декількох до десяти мільйонів доларів (стільки збирали світові кінохіти в РФ до війни) не приніс їм кожний не показаний голівудський фільм, а таких новинок, що не вийшли, через санкції - більше декількох десятків, і ці величезні кошти не пішли і на озброєння! А, коли в росії закрилося рекордна кількість кінотеатрів і у російських глядачів зник доступ до якісного контенту (а санкції включають і заборону показу не тільки новинок, а і фільмів, серіалів минулого часу тощо) і почали на грунті цього теж з'являтися антивоєнні настрої, в РФ почали займатися відвертим піратством, показуючи в кінотеатрах голлівудські стрічки без дозволів, придумуючи хитрі схеми тощо. Про це має знати світова спільнота. Правовласники повинні цього не допустити і не мовчати! І наш проєкт «Кіно, яке не подивляться орки» з «Українським кінофронтом» дає цьому розголос».

Ігор Жуков закликає всіх приєднуватися до «Українського кінофронту»!