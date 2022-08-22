22.08.2022 20:56 Дмитро Колонєй

Можливі теракти: поліція Харкова посилила заходи безпеки (фото)

Харків знаходиться під загрозою обстрілів та терористичних атак окупантів перед святковими днями.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУ Нацполіції, за інформацією начальника обласного главку правоохоронців Володимира Тимошко, деякі центральні вулиці на цей час обладнані додатковими постами поліції. Особливу увагу поліцейські приділятимуть тим, хто нещодавно приїхав до міста.

Перевірка проводиться з метою виявлення диверсійно-розвідувальних груп, а також коригувальників артилерії російських окупантів.Поліція не виключає, що росіяни посилять обстріли Харкова та області і не виключає терактів найближчими днями. Володимир Тимошко закликав громадян з повагою поставитися до роботи правоохоронців в ці дні та запевнив, що всі заходи задля безпеки людей.