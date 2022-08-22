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22.08.2022  21:21   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова наводять лад у районах, що зазнали агресії

Про це інформує КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Харкова.

Наводять лад у зруйнованих районах комунальники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» працівники підприємства, встановили 116 контейнерів для збирання побутових відходів на
  • вул. Астрономічній,
  • вул. Академіка Проскури,
  • пр. Жуковського та інших вулицях мікрорайону.
Лише за один місяць із цього маршруту робітники КВБО вивезли понад 3,8 тис. куб. м ТПВ.
За інформацією директора комунального підприємства Олексія Артикуленка, незважаючи на обстріли, працівники КВБО продовжують якісно та в повному обсязі виконувати свої обов'язки, дбаючи про чистоту міста. І харків'яни їм вдячні за це.
 
Наводять лад у зруйнованих районах комунальники Харкова
 
А підприємство, у свою чергу, із вдячністю ставиться до харків'ян, які, незважаючи на такий складний час, знаходять можливість оплачувати послуги КВБО.
Нагадаємо, робочі підприємства наводять порядок і в мікрорайонах «Горизонт» та «Сонячний», які також зазнали значних обстрілів.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вывоз мусора, коммунальщики, харьков, квбо
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