22.08.2022 21:21 Дмитро Колонєй
Комунальники Харкова наводять лад у районах, що зазнали агресії
Про це інформує КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, посилаючись на КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» працівники підприємства, встановили 116 контейнерів для збирання побутових відходів на
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вул. Астрономічній,
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вул. Академіка Проскури,
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пр. Жуковського та інших вулицях мікрорайону.
Лише за один місяць із цього маршруту робітники КВБО вивезли понад 3,8 тис. куб. м ТПВ.
За інформацією директора комунального підприємства Олексія Артикуленка, незважаючи на обстріли, працівники КВБО продовжують якісно та в повному обсязі виконувати свої обов'язки, дбаючи про чистоту міста. І харків'яни їм вдячні за це.
А підприємство, у свою чергу, із вдячністю ставиться до харків'ян, які, незважаючи на такий складний час, знаходять можливість оплачувати послуги КВБО.
Нагадаємо, робочі підприємства наводять порядок і в мікрорайонах «Горизонт» та «Сонячний», які також зазнали значних обстрілів.
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