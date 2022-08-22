22.08.2022 21:21 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова наводять лад у районах, що зазнали агресії

Про це інформує КП «Комплекс із вивезення побутових відходів» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на КП «Комплекс з вивезення побутових відходів» працівники підприємства, встановили 116 контейнерів для збирання побутових відходів на

вул. Астрономічній,

вул. Академіка Проскури,

пр. Жуковського та інших вулицях мікрорайону.

Лише за один місяць із цього маршруту робітники КВБО вивезли понад 3,8 тис. куб. м ТПВ.

За інформацією директора комунального підприємства Олексія Артикуленка, незважаючи на обстріли, працівники КВБО продовжують якісно та в повному обсязі виконувати свої обов'язки, дбаючи про чистоту міста. І харків'яни їм вдячні за це.

А підприємство, у свою чергу, із вдячністю ставиться до харків'ян, які, незважаючи на такий складний час, знаходять можливість оплачувати послуги КВБО.

Нагадаємо, робочі підприємства наводять порядок і в мікрорайонах «Горизонт» та «Сонячний», які також зазнали значних обстрілів.