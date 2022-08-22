22.08.2022 21:52 Дмитро Колонєй

Кавун спотикання: аграріям не вдається задовольнити попит

Загострилася ситуація з насиченням внутрішнього ринку України кавунами.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Аgrotrend, експерти підкреслюють, що імпортна продукція і надалі не може бути більш доступною через відсутність передумов для зміцнення курсів національної валюти.

«Тенденції зростання відпускних цін у цьому сегменті міцно укріпилися, головною причиною чого було зменшення пропозиції кавунів саме з місцевих господарств. За словами українських виробників, у центральних регіонах наразі має місце перехідний період між ранніми та середньопізніми сортами баштанних культур. Щодо імпортної продукції, то тут поступова девальвація гривні та обмежені партії постачання кавунів в Україну лише надають підтримку вищезгаданим ціновим тенденціям», — пояснюють експерти.

«Водночас задовольнити існуючий попит покупців на арбузи, за умови окупації Херсонської та великої частини Запорізької областей, на сьогоднішній день місцеві виробники в інших регіонах України фізично не в змозі», — констатують експерти.