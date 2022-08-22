    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Кавун спотикання: аграріям не вдається задовольнити попит
22.08.2022  21:52   Дмитро Колонєй

Кавун спотикання: аграріям не вдається задовольнити попит

Загострилася ситуація з насиченням внутрішнього ринку України кавунами.

Не вдається задовольнити попит на кавуни українським аграріям
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Аgrotrend, експерти підкреслюють, що імпортна продукція і надалі не може бути більш доступною через відсутність передумов для зміцнення курсів національної валюти.
 
«Тенденції зростання відпускних цін у цьому сегменті міцно укріпилися, головною причиною чого було зменшення пропозиції кавунів саме з місцевих господарств. За словами українських виробників, у центральних регіонах наразі має місце перехідний період між ранніми та середньопізніми сортами баштанних культур. Щодо імпортної продукції, то тут поступова девальвація гривні та обмежені партії постачання кавунів в Україну лише надають підтримку вищезгаданим ціновим тенденціям», — пояснюють експерти.
 
«Водночас задовольнити існуючий попит покупців на арбузи, за умови окупації Херсонської та великої частини Запорізької областей, на сьогоднішній день місцеві виробники в інших регіонах України фізично не в змозі», — констатують експерти.
 
Источник:   Аgrotrend
 Тэги:  арбузы, продажа, украина, цены
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.06 Економіка та промисловість В Харькове стартовал сезон ранних арбузов 10.07 Суспільство Харьковчанам, которые покупают арбузы, безопасность не гарантируют 31.07 Общественные новости в Харькове, Украине и Мире В трех районах Харькова качество арбузов никто не проверяет
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 