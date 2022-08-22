22.08.2022 21:52 Дмитро Колонєй
Кавун спотикання: аграріям не вдається задовольнити попит
Загострилася ситуація з насиченням внутрішнього ринку України кавунами.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Аgrotrend, експерти підкреслюють, що імпортна продукція і надалі не може бути більш доступною через відсутність передумов для зміцнення курсів національної валюти.
«Тенденції зростання відпускних цін у цьому сегменті міцно укріпилися, головною причиною чого було зменшення пропозиції кавунів саме з місцевих господарств. За словами українських виробників, у центральних регіонах наразі має місце перехідний період між ранніми та середньопізніми сортами баштанних культур. Щодо імпортної продукції, то тут поступова девальвація гривні та обмежені партії постачання кавунів в Україну лише надають підтримку вищезгаданим ціновим тенденціям», — пояснюють експерти.
«Водночас задовольнити існуючий попит покупців на арбузи, за умови окупації Херсонської та великої частини Запорізької областей, на сьогоднішній день місцеві виробники в інших регіонах України фізично не в змозі», — констатують експерти.
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