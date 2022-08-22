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22.08.2022  21:56   

Харків напередодні Дня міста (фото)

Фотограф РЕДПОСТ пройшовся напівпорожніми вулицями Харкова, який завтра відзначає своє свято.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харьков, пейзаж, день города
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