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23.08.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 серпня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+26°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+32°C (відчувається як +37°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 28%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+26°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 19%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Тэги:  погода, харьков, прогноз погоды
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