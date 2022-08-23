Прогноз погоди у Харкові на 23 серпня

У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +21°...+26°C (відчувається як +23°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 35%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+32°C (відчувається як +37°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 28%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +31°...+26°C (відчувається як +35°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 19%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
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У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.
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