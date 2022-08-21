21.08.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік допомагав окупантам

Громадянин пішов на співпрацю з ворогом і навмисне надавав їм допомогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на СБУ в Харківській області.

Повідомляється, що 38-річний мешканець міста Вовчанськ Харківської області, з перших днів окупації знаходився на тимчасово окупованій території Вовчанської громади та допомагав ворогу у вирішенні питань щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами, житлом та харчуванням.

Зловмисник допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості та надавав інформацію про приховані автомобільні дороги.

Більше того, чоловік намагався придушити опір місцевих мешканців, який вони чинили окупантам. Він «зливав» ворогу дані патріотично налаштованих громадян, які допомагали Збройним Силам України давати відсіч окупантам.

Наразі пособника окупантів затримано на підставі ст. 208 КПК України.

Слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України (Пособництво державі агресору).