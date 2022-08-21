21.08.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Автобусний маршрут у Харківській області змінить графік роботи

Автобусний маршрут, який сполучає населений пункт у Харківській області з Харковом, змінить графік руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Золочівську сільську раду.

Повідомляється, що в зв'язку зі зміною комендантської години завтра, 22 серпня автобус між Харковом і Золочевом буде ходити за таким графіком:

з Золочева 6:15 та 16:00;

з Харкова 8:00 та 17:30.

Нагадаємо,протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.