Автобусний маршрут у Харківській області змінить графік роботи

Автобусний маршрут, який сполучає населений пункт у Харківській області з Харковом, змінить графік руху.
Нагадаємо,протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.
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Успіх прийде до тих, хто не боїться рішучих дій. Перешкодити успіху може лише відсутність порозуміння з колегами та близькими.
Хмурий ранок зміниться у Харкові ясним днем та безхмарним вечором. Без опадів.
21 серпня – день, коли інтернет оселився у мобільних телефонах.
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