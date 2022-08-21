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21.08.2022  16:50   Віталій Хінєвіч

Автобусний маршрут у Харківській області змінить графік роботи

Автобусний маршрут, який сполучає населений пункт у Харківській області з Харковом, змінить графік руху.

Автобус Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Золочівську сільську раду.
 
Повідомляється, що в зв'язку зі зміною комендантської години завтра, 22 серпня автобус між Харковом і Золочевом буде ходити за таким графіком:
 
  • з Золочева 6:15 та 16:00;
  • з Харкова 8:00 та 17:30.

Нагадаємо,протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме з 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня.

Источник:   Золочівська сільська рада
 Тэги:  харьков, автобус
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