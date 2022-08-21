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21.08.2022  17:30   Віталій Хінєвіч

В Україні з’являться нові сигнали тривоги

Через загострення ядерного шантажу росії деякі територіальні громади ввели кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.


В Україні з’являться нові сигнали тривоги
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.
 
Повідомляється, що нові сигнали тривоги сповіщатимуть про хімічну небезпеку, радіаційну та евакуацію з міста.
 
Звучатимуть вони таким чином:
 
  • сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;
  • сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін на сполох;
  • сигнал евакуації із міста звучить як гудок потягу.
Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо чи телебачення та чекати на подальшу інформацію.
 
«Нагадуємо: у разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.
 
Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення: негайно слідуйте до найближчого укриття, пам'ятайте про правило 2-х стін та 2-х виходів»,- зазначили у Центрі протидії дезінформації.
 
 
Источник:   Центр протидії дезінформації
 Тэги:  тревога
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