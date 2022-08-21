21.08.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

В Україні з’являться нові сигнали тривоги

Через загострення ядерного шантажу росії деякі територіальні громади ввели кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки.



В Україні з’являться нові сигнали тривоги



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що нові сигнали тривоги сповіщатимуть про хімічну небезпеку, радіаційну та евакуацію з міста.

Звучатимуть вони таким чином:

сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;

сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін на сполох;

сигнал евакуації із міста звучить як гудок потягу.

Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо чи телебачення та чекати на подальшу інформацію.

«Нагадуємо: у разі оголошення повітряної тривоги лунає довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд.

Застерігаємо! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Під час її оголошення: негайно слідуйте до найближчого укриття, пам'ятайте про правило 2-х стін та 2-х виходів»,- зазначили у Центрі протидії дезінформації.