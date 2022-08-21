21.08.2022 18:10 Віталій Хінєвіч

Водія з підробленими документами виявили у Харкові

Правоохоронці зупинили автомобіль через порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що правоохоронці 21 серпня зупинили автомобіль на вулиці Шевченка за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засоба.

При перевірці номерів кузова інспектори виявили ознаки незаводського нанесення VIN номеру.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.