21.08.2022 18:45 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли населені пункти у Харківській області

Ворог завдавав ударів із різних видів зброї.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що на Харківському напрямку противник обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Прудянка, Нове, Руськи Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

Крім цього зазначається, що за наявною інформацією ворог, закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях у період з 22 по 25 серпня цього року.