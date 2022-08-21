21.08.2022 19:30 Віталій Хінєвіч
Молодь та вчителів запрошують прийняти участь в онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей»
Проєкт спрямованим на переосмислення майбутнього країни після перемоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОН.
Повідомляється, що вчителі та молодь віком 15-18 років може взяти участь в освітньо-мотиваційній онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей».
Зазначається, що проєкт спрямований на переосмислення майбутнього країни після перемоги. Також учасники долучаться до дискусій щодо участі громадянського суспільства у відбудові нової України.
Програма зокрема охоплює такі теми:
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особиста безпека;
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медіаграмотність;
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підтримка психічного здоров’я;
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розвиток креативності та критичного мислення;
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вибір поведінки у кризових ситуаціях;
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ефективна міжособистісна та міжкультурна комунікація;
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командна робота та толерантність.
Тренінг вчителів відбудеться у вересні 2022 року та містититиме такі аспекти:
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створення безпечного середовища для навчання підлітків під час війни;
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практики самопідтримки та подолання стресу;
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методологія та організація навчальних програм в онлайн-форматі.
Тренінг для молоді (учні старших класів та студенти профтехів) триватиме протягом вересня-жовтня 2022 року (2-3 години на день протягом 15 робочих днів). У фокусі – техніки, завдяки яким молодь навчиться емоційній стійкості та зможе набути навички, які допоможуть долати з професійними викликами.
Реєстрація для участі у безоплатній онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей» відкрита до 29 серпня 2022 року за посиланням. Кількість місць обмежена, тому організатори проведуть конкурсний відбір учасників.
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