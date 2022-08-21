21.08.2022 19:30 Віталій Хінєвіч

Молодь та вчителів запрошують прийняти участь в онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей»

Проєкт спрямованим на переосмислення майбутнього країни після перемоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН.

Повідомляється, що вчителі та молодь віком 15-18 років може взяти участь в освітньо-мотиваційній онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей».

Зазначається, що проєкт спрямований на переосмислення майбутнього країни після перемоги. Також учасники долучаться до дискусій щодо участі громадянського суспільства у відбудові нової України.

Програма зокрема охоплює такі теми:

особиста безпека;

медіаграмотність;

підтримка психічного здоров’я;

розвиток креативності та критичного мислення;

вибір поведінки у кризових ситуаціях;

ефективна міжособистісна та міжкультурна комунікація;

командна робота та толерантність.

Тренінг вчителів відбудеться у вересні 2022 року та містититиме такі аспекти:

створення безпечного середовища для навчання підлітків під час війни;

практики самопідтримки та подолання стресу;

методологія та організація навчальних програм в онлайн-форматі.

Тренінг для молоді (учні старших класів та студенти профтехів) триватиме протягом вересня-жовтня 2022 року (2-3 години на день протягом 15 робочих днів). У фокусі – техніки, завдяки яким молодь навчиться емоційній стійкості та зможе набути навички, які допоможуть долати з професійними викликами.

Реєстрація для участі у безоплатній онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей» відкрита до 29 серпня 2022 року за посиланням. Кількість місць обмежена, тому організатори проведуть конкурсний відбір учасників.