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21.08.2022  19:30   Віталій Хінєвіч

Молодь та вчителів запрошують прийняти участь в онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей»

Проєкт спрямованим на переосмислення майбутнього країни після перемоги.

Проєкт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН.
 
Повідомляється, що вчителі та молодь віком 15-18 років може взяти участь в освітньо-мотиваційній онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей».
 
Зазначається, що проєкт спрямований на переосмислення майбутнього країни після перемоги. Також учасники долучаться до дискусій щодо участі громадянського суспільства у відбудові нової України.
 
Програма зокрема охоплює такі теми:
  • особиста безпека;
  • медіаграмотність;
  • підтримка психічного здоров’я;
  • розвиток креативності та критичного мислення;
  • вибір поведінки у кризових ситуаціях;
  • ефективна міжособистісна та міжкультурна комунікація;
  • командна робота та толерантність.
 
Тренінг вчителів відбудеться у вересні 2022 року та містититиме такі аспекти:
  • створення безпечного середовища для навчання підлітків під час війни;
  • практики самопідтримки та подолання стресу;
  • методологія та організація навчальних програм в онлайн-форматі.
 
Тренінг для молоді (учні старших класів та студенти профтехів) триватиме протягом вересня-жовтня 2022 року (2-3 години на день протягом 15 робочих днів). У фокусі – техніки, завдяки яким молодь навчиться емоційній стійкості та зможе набути навички, які допоможуть долати з професійними викликами.
 
Реєстрація для участі у безоплатній онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей» відкрита до 29 серпня 2022 року за посиланням. Кількість місць обмежена, тому організатори проведуть конкурсний відбір учасників.
 
Нагадаємо, Харківська музично-театральна бібліотека презентує лекцію та виставку-огляд до Дня міста.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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