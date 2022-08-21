21.08.2022 20:10 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно ліквідували 13 пошкоджень на трубопроводах

Фахівці провели ремонтні роботи трубопроводів, незважаючи на ворожу агресію.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що у суботу ремонтниками Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 13 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та упорядковано 10 оглядових колодязів.

Бригади аварійно-відновлювальних робіт, незважаючи на ворожу агресію, що не припиняється, продовжують активними темпами оперативно відновлювати подачу води. Ремонт виконують досвідчені та вмілі майстри, які забезпечені всією необхідною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами. Ось і сьогодні бригадами АВР заплановано провести ремонт на 12 ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, у Харківській області відновили газопостачання у 500 будинках.