21.08.2022 21:00 Віталій Хінєвіч

Spotify створив плейліст до Дня Незалежності України

До плейліста «Music for Ukraine» увійшли треки українських і світових музикантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що до Дня Незалежності України Spotify створив плейліст з треками від найпопулярніших українських і світових музикантів, які підтримали країну у складний для неї час. А саме-Kalush, Imagine Dragons, Pink Floyd та Андрій Хливнюк.

Також всі бажаючі можуть підтримати українських медиків, сплативши через UNITED24 24 долари. Кошти підуть на забезпечення потреб держави за напрямом «Медична допомога».

Оформивши підписку, надійде електронний лист-подяку з підписом Президента України.

Нагадаємо, молодь та вчителів запрошують прийняти участь в онлайн-програмі «Країна взаємно красивих людей».